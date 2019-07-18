Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Enoturismo: vinícolas são opção de passeio para amantes do vinho

Segundo a lista 50 Worlds Best Vineyards, a melhor vinícola do mundo fica no Valle do Uco, na Argentina, mas as opções não se restringem à América e estão espalhadas em todos os continentes

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 18:18

Publicado em 

18 jul 2019 às 18:18
Muitos amantes do vinho buscam visitar adegas e restaurantes ao redor do mundo buscando vinhos especiais. Porém, muitos deles esquecem que o melhor lugar para o enoturismo são as próprias vinícolas, que passaram a fazer muitos investimentos para atrair turistas. Segundo a lista ‘50 World’s Best Vineyards’, a melhor vinícola do mundo fica no Valle do Uco, na Argentina, mas as opções não se restringem à América e estão espalhadas em todos os continentes. Nesta quinta-feira, no Minuto do Vinho, Luiz Cola fala sobre o enoturismo e as principais vinícolas que merecem uma visita. Acompanhe!
Minuto do Vinho - 18-07-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados