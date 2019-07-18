Enoturismo: vinícolas são opção de passeio para amantes do vinho

Muitos amantes do vinho buscam visitar adegas e restaurantes ao redor do mundo buscando vinhos especiais. Porém, muitos deles esquecem que o melhor lugar para o enoturismo são as próprias vinícolas, que passaram a fazer muitos investimentos para atrair turistas. Segundo a lista ‘50 World’s Best Vineyards’, a melhor vinícola do mundo fica no Valle do Uco, na Argentina, mas as opções não se restringem à América e estão espalhadas em todos os continentes. Nesta quinta-feira, no Minuto do Vinho, Luiz Cola fala sobre o enoturismo e as principais vinícolas que merecem uma visita. Acompanhe!