Encontros virtuais ajudam a conhecer vinhos durante a quarentena

Em tempos de coronavírus, e consequente, isolamento social, as pessoas têm permanecido em suas casas. E que tal uma combinação como beber vinho e ter aquela reunião da confraria via internet? Nesta edição do Minuto do Vinho, o comentarista Luiz Cola explica que nesse período tem ganhado força as chamadas degustações virtuais: “lives” em que as pessoas participam provando vinhos. Por outro lado, fãs da bebida têm ampliado o número de pedidos online.
Dentre as diversas plataformas digitais elencadas pelo comentarista estão a chamada em grupo do popular aplicativo Whatsapp. "Bastante simples de usar, sem necessitar de instalações adicionais ou novos cadastros", explica. A outra plataforma, bastante mais sofisticada e completa que a anterior, chama-se Zoom, um aplicativo de teleconferência que permite dezenas de participantes simultâneos e pode ser instalado em smartphones, tablets ou computadores. Confira!
MINUTO DO VINHO - 02-04-20