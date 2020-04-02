Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Encontros virtuais ajudam a conhecer vinhos durante a quarentena

As orientações são do comentarista Luiz Cola

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:43

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:43
Vinhos e a tecnologia de comunicação na quarentena Crédito: Divulgação
Em tempos de coronavírus, e consequente, isolamento social, as pessoas têm permanecido em suas casas. E que tal uma combinação como beber vinho e ter aquela reunião da confraria via internet? Nesta edição do Minuto do Vinho, o comentarista Luiz Cola explica que nesse período tem ganhado força as chamadas degustações virtuais: “lives” em que as pessoas participam provando vinhos. Por outro lado, fãs da bebida têm ampliado o número de pedidos online. 
Dentre as diversas plataformas digitais elencadas pelo comentarista estão a chamada em grupo do popular aplicativo Whatsapp. "Bastante simples de usar, sem necessitar de instalações adicionais ou novos cadastros", explica. A outra plataforma, bastante mais sofisticada e completa que a anterior, chama-se Zoom, um aplicativo de teleconferência que permite dezenas de participantes simultâneos e pode ser instalado em smartphones, tablets ou computadores. Confira!
MINUTO DO VINHO - 02-04-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados