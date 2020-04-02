Encontros virtuais ajudam a conhecer vinhos durante a quarentena

Em tempos de coronavírus, e consequente, isolamento social, as pessoas têm permanecido em suas casas. E que tal uma combinação como beber vinho e ter aquela reunião da confraria via internet? Nesta edição do Minuto do Vinho, o comentarista Luiz Cola explica que nesse período tem ganhado força as chamadas degustações virtuais: “lives” em que as pessoas participam provando vinhos. Por outro lado, fãs da bebida têm ampliado o número de pedidos online.