Dúvidas sobre vinhos? Luiz Cola responde!

Como de costume, na primeira quinta-feira do mês é dia de fazermos o tira-dúvidas dos ouvintes no quadro Minuto do Vinho. Luiz Cola responde sobre os principais temas que envolvem o universo de vinhos. Acompanhe!
Minuto do Vinho - 04-04-19.mp3
Publicado em 04 de Abril de 2019 às 19:27
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