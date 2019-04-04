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MINUTO DO VINHO

Dúvidas sobre vinhos? Luiz Cola responde!

Luiz Cola responde sobre os principais temas que envolvem o universo de vinhos

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 19:27

Publicado em 

04 abr 2019 às 19:27
Como de costume, na primeira quinta-feira do mês é dia de fazermos o tira-dúvidas dos ouvintes no quadro Minuto do Vinho. Luiz Cola responde sobre os principais temas que envolvem o universo de vinhos. Acompanhe!
Minuto do Vinho - 04-04-19.mp3

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