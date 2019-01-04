Drinks feitos com vinhos ganham destaque no verão

Drinks para o verão com vinhos! Apesar da moda dos espumantes “Ice” estar a todo vapor, existem drinks mais interessantes para quem deseja algo mais alegre e menos alcoólico para beber. O comentarista Luiz Cola separou algumas sugestões de receitas clássicas de bebidas feitas com vinho que vão agradar em cheio nesse clima de verão. Ouça os detalhes no quadro Minuto do Vinho:

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Serviço:

Os drinks em destaque e como fazer

Kir Royal(e): ele é facílimo de fazer! Basta colocar numa taça tipo flute, 10 ml de licor de cassis (pode usar outro licor de frutas vermelhas também) e completar com 90 ml de espumante. Se quiser enfeitar, coloque uma cereja dentro.

- Foto: Ricardo Medeiros - GZ"/>Aperol Spritz: outro drink muito fácil de executar. Pegue uma taça grande de vinho, coloque algumas pedras de gelo (ocupe pelo menos metade do espaço com elas), acrescente 50 ml de Aperol (bebida italiana similar ao vermute), 100 ml de espumante (normalmente Prosecco) e complete com água gasosa. Coloque uma ou duas fatias finas de laranja para dar um toque mais cítrico e… pronto!

Portonic: tão simples quanto os anteriores… Misture num copo longo uma dose de vinho do Porto Branco (50 ml), água tônica, rodelas de limão, folhas de hortelã e cubos de gelo. Dê uma leve sacudida e você já pode se deliciar com ele.

Rossini: reúna 100ml de espumante bem gelado, um ou dois morangos e um pouco de açúcar numa taça. Primeiro amasse os morangos no fundo da taça com o açúcar, em seguida, despeje o espumante, mexa bem e, voilá, mais um drink pronto para beber e facílimo de fazer!

Clericot: esse é um drink perfeito para fazer em grande quantidade e servir para um grupo de amigos. Numa jarra grande, adicione gelo em cubos, um mix de frutas com morangos, uvas tintas e verdes, kiwi e fatias de laranja e maça verde. Despeje em seguida uns 300 ml de água tônica e uns 2/3 de garrafa de vinho branco leve e refrescante. Mexa bem e sirva!

Bellini: Junte 70 ml de suco de pêssego, 70 ml de espumante (ou Cava, proseco, etc...) e cubos de gelo. Despeje todos os ingredientes em um copo de coquetel grande com cubos de gelo e mexa bem. Derrame o drink numa taça flûte resfriada e decore com uma fatia de pêssego.