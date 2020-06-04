Dia dos Namorados em casa: dica de vinhos para a noite do casal

No próximo dia 12 de junho é celebrado o Dia dos Namorados e, neste ano de 2020, a data vai ser comemorada de forma diferente, diante da pandemia do novo coronavírus: em casa, sem ida a restaurantes e realização de viagens românticas. Pensando nisso, nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola já nos antecipa o clima da data e traz sugestões dos melhores vinhos para harmonizar na sua noite a dois.
Entre as dicas do comentarista estão os seguintes vinhos: espumantes brasileiros, branco, tinto (destaque para o Pinot noir) e o Malbec. "Vai ser um Dia dos Namorados, realmente, atípico e que vai exigir criatividade por parte dos namorados", explica. Acompanhe as dicas do comentarista!
MINUTO DO VINHO - 04-06-20