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MINUTO DO VINHO

Dia dos Namorados em casa: dica de vinhos para a noite do casal

As dicas são do comentarista Luiz Cola

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 17:40

Publicado em 

04 jun 2020 às 17:40
Vinho Crédito: Steve Buissinne/Pixabay
No próximo dia 12 de junho é celebrado o Dia dos Namorados e, neste ano de 2020, a data vai ser comemorada de forma diferente, diante da pandemia do novo coronavírus: em casa, sem ida a restaurantes e realização de viagens românticas. Pensando nisso, nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola já nos antecipa o clima da data e traz sugestões dos melhores vinhos para harmonizar na sua noite a dois.
Entre as dicas do comentarista estão os seguintes vinhos: espumantes brasileiros, branco, tinto (destaque para o Pinot noir) e o Malbec. "Vai ser um Dia dos Namorados, realmente, atípico e que vai exigir criatividade por parte dos namorados", explica. Acompanhe as dicas do comentarista!
MINUTO DO VINHO - 04-06-20

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