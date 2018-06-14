Desvende os segredos dos vinhos brancos

Após falarmos sobre os espumantes, o tema desta edição do Minuto do Vinho são eles, os vinhos brancos. Você acompanha que temperatura de serviço, tipo de taça, decantação (aeração), tempo de guarda e harmonização são as principais questões que envolvem esses vinhos. Confira a explicação do comentarista Luiz Cola.
MINUTO DO VINHO - 14-06-18.mp3
Principais castas brancas:
Chardonnay (destaque mundial, especialmente na Borgonha e Califórnia): untuosidade, complexidade são suas principais qualidades. Usada em espumantes de todo o mundo.
Sauvignon Blanc (Vale do Loire e Nova Zelândia): acidez, mineralidade, frutas cítricas e notas herbáceas são suas marcas registradas.
Riesling (Alemanha, Alsácia e Austrália): alta acidez com aromas de “querosene”, flores brancas e pedra lascada (defumado). Muito longevos! Espetaculares para vinhos de sobremesa.
Chenin Blanc (Vale do Loire e África do Sul): bastante mutante, com notas de flores, mel e frutas maduras.
Pinot Gris (ou Pinot Grigio): Alsácia e Norte da Itália – vinhos mais efêmeros e delicados, dotados de notas florais e de mel.
Moscatel (e suas variantes Muscat, Moscato): aromas típicos de “uva”! Usado em espumantes e vinhos doces.
Além dessas: Viura, Malvasia, Alvarinho, Bical, Savagnin, Roussanne/Marsanne e Gewurztraminer são outras castas brancas importantes.
Serviço:
A taça para vinhos brancos deve focar na manutenção da temperatura durante a degustação.
Temperatura de serviço: menos estrutura, menos temperatura! Brancos leves (6 e 8°C), brancos secos e vinhos de sobremesa (8 e 12°). Alguns mais estruturados podem ser servidos acima disso, quase como os tintos leves (12 a 14º).
Decantação: normalmente não. Alguns vinhos mais aromáticos podem ganhar com aeração rápida.
Tempo de guarda: o habitual é que eles sejam consumidos jovens, mas alguns podem evoluir por décadas.
Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Sancerre e Vinho Verde: até dois anos.
Moscatel: de um a três anos.
Brancos do Rhône: de dois a 15 anos (CdP’s e Hermitages especiais).
Gewürztraminer: de dois a seis anos.
Chenin Blanc: de dois a dez anos.
Chardonnay, Borgonha branco: de dois a 20 anos (Montrachets e similares).
Chablis: de dois a doze anos.
Riesling: de três a 25 anos (sobretudo de sobremesa).
Harmonização:
Queijos frescos e delicados como a burrata, a mussarela fresca e o queijo de cabra harmonizam muito bem com Chablis e Sauvignon Blanc.
Os queijos macios, como brie e camembert, pedem vinhos de corpo médio a leve e acidez intermediária, como o Chardonnay do Novo Mundo ou Chenin Blanc da África do Sul.
Queijos semiduros, como gouda e gruyère, harmonizam com Riesling ou Sauvignon Blanc.
Já os azuis, como o Gorgonzola, pedem cuidado: o ideal é harmonizam por contraste, ou seja, combinar seu sabor salgado com os vinhos doces, como os Late Harvest e vinhos do Porto Brancos.
Massas e Risotos
Para as massas e os risotos é preciso lembrar que a harmonização segue a regra dos seus ingredientes principais. Para legumes, vinhos brancos leves. Para frutos do mar e peixe: brancos de médio corpo.
Peixes e frutos do mar
A combinação de peixes e vinho branco é muito conhecida, mas nem sempre verdadeira!
Peixes brancos acompanham bem um Riesling alemão. Agora, se o prato de peixe branco vai ser servido com molhos gordurosos, é preferível escolher vinhos brancos plenos a secos, como o Chenin Blanc do Loire. O Ceviche, por sua vez, pede um Sauvignon Blanc.
Já o salmão pode ser acompanhado de Riesling, Gewürztraminer ou um Pinot Grigio.
Frutos do mar pedem brancos do Rhône o sul da França e Chardonnays opulentos. As ostras, Chablis ou Muscadet. Mas os caranguejo pedem brancos encorpados, como os da Borgonha, Bordeaux ou Rhône.
Harmonização clássica: vinho branco Chablis e ostras frescas.
Aves
Aves de carnes leves e brancas, como o frango e o peru, podem combinar com vinhos brancos.
Comida condimentada
Comida condimentada, com muitas especiarias e pimenta, pedem vinhos brancos aromáticos, feitos das uvas Riesling e Gewürztraminer.