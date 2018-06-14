Desvende os segredos dos vinhos brancos

Após falarmos sobre os espumantes, o tema desta edição do Minuto do Vinho são eles, os vinhos brancos. Você acompanha que temperatura de serviço, tipo de taça, decantação (aeração), tempo de guarda e harmonização são as principais questões que envolvem esses vinhos. Confira a explicação do comentarista Luiz Cola.

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Principais castas brancas:

Chardonnay (destaque mundial, especialmente na Borgonha e Califórnia): untuosidade, complexidade são suas principais qualidades. Usada em espumantes de todo o mundo.

Sauvignon Blanc (Vale do Loire e Nova Zelândia): acidez, mineralidade, frutas cítricas e notas herbáceas são suas marcas registradas.

Riesling (Alemanha, Alsácia e Austrália): alta acidez com aromas de “querosene”, flores brancas e pedra lascada (defumado). Muito longevos! Espetaculares para vinhos de sobremesa.

Chenin Blanc (Vale do Loire e África do Sul): bastante mutante, com notas de flores, mel e frutas maduras.

Pinot Gris (ou Pinot Grigio): Alsácia e Norte da Itália – vinhos mais efêmeros e delicados, dotados de notas florais e de mel.

Moscatel (e suas variantes Muscat, Moscato): aromas típicos de “uva”! Usado em espumantes e vinhos doces.

Além dessas: Viura, Malvasia, Alvarinho, Bical, Savagnin, Roussanne/Marsanne e Gewurztraminer são outras castas brancas importantes.

Serviço:

A taça para vinhos brancos deve focar na manutenção da temperatura durante a degustação.

Temperatura de serviço: menos estrutura, menos temperatura! Brancos leves (6 e 8°C), brancos secos e vinhos de sobremesa (8 e 12°). Alguns mais estruturados podem ser servidos acima disso, quase como os tintos leves (12 a 14º).

Decantação: normalmente não. Alguns vinhos mais aromáticos podem ganhar com aeração rápida.

Tempo de guarda: o habitual é que eles sejam consumidos jovens, mas alguns podem evoluir por décadas.

Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Sancerre e Vinho Verde: até dois anos.

Moscatel: de um a três anos.

Brancos do Rhône: de dois a 15 anos (CdP’s e Hermitages especiais).

Gewürztraminer: de dois a seis anos.

Chenin Blanc: de dois a dez anos.

Chardonnay, Borgonha branco: de dois a 20 anos (Montrachets e similares).

Chablis: de dois a doze anos.

Riesling: de três a 25 anos (sobretudo de sobremesa).

Harmonização:

Queijos frescos e delicados como a burrata, a mussarela fresca e o queijo de cabra harmonizam muito bem com Chablis e Sauvignon Blanc.

Os queijos macios, como brie e camembert, pedem vinhos de corpo médio a leve e acidez intermediária, como o Chardonnay do Novo Mundo ou Chenin Blanc da África do Sul.

Queijos semiduros, como gouda e gruyère, harmonizam com Riesling ou Sauvignon Blanc.

Já os azuis, como o Gorgonzola, pedem cuidado: o ideal é harmonizam por contraste, ou seja, combinar seu sabor salgado com os vinhos doces, como os Late Harvest e vinhos do Porto Brancos.

Massas e Risotos

Para as massas e os risotos é preciso lembrar que a harmonização segue a regra dos seus ingredientes principais. Para legumes, vinhos brancos leves. Para frutos do mar e peixe: brancos de médio corpo.

Peixes e frutos do mar

A combinação de peixes e vinho branco é muito conhecida, mas nem sempre verdadeira!

Peixes brancos acompanham bem um Riesling alemão. Agora, se o prato de peixe branco vai ser servido com molhos gordurosos, é preferível escolher vinhos brancos plenos a secos, como o Chenin Blanc do Loire. O Ceviche, por sua vez, pede um Sauvignon Blanc.

Já o salmão pode ser acompanhado de Riesling, Gewürztraminer ou um Pinot Grigio.

Frutos do mar pedem brancos do Rhône o sul da França e Chardonnays opulentos. As ostras, Chablis ou Muscadet. Mas os caranguejo pedem brancos encorpados, como os da Borgonha, Bordeaux ou Rhône.

Harmonização clássica: vinho branco Chablis e ostras frescas.

Aves

Aves de carnes leves e brancas, como o frango e o peru, podem combinar com vinhos brancos.

Comida condimentada