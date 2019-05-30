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MINUTO DO VINHO

Critérios para você escolher o vinho numa loja ou em supermercado

Nesta edição do Minuto do Vinho, o comentarista Luiz Cola traz dicas importantes para quem deseja comprar a bebida

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 18:33

Publicado em 

30 mai 2019 às 18:33
Muitos apreciadores de vinho, principalmente os novatos no mundo vinífero, ficam desnorteados ao se deparar com centenas de opções da bebida quando vão à uma loja ou supermercado. Para ajudar na escolha, Luiz Cola aponta dicas essenciais para escolher o vinho ideal, sem erros! É importante ficar atento à safra, variedade da uva e origem do vinho. Acompanhe! 
Minuto do Vinho - 30-05-19.mp3
AS DICAS:
1. Seja numa loja de vinhos ou supermercado, o consumidor eventual ou iniciante chega com algumas poucas referências em mente: origem (país), uva (casta) e preço. Ainda que elas sejam bastante abrangentes, já é um bom ponto de partida;
2. Partindo desses critérios, o consumidor pode se arriscar sozinho (normalmente o rótulo e a garrafa atraem o olhar) ou consultar o vendedor/sommelier do estabelecimento;
3. O propósito do consumidor também é importante: vai beber descontraidamente com amigos, será para um jantar bacana à dois ou uma reunião de negócios;
4. A partir desse ponto os critérios se refinam realmente: a ORIGEM não se restringe mais ao PAÍS e sim a região onde ele é produzido. Essa região se associa a alguma(s) castas(s), e, por consequência, as faixas de preço se alongam;
5. Chega o momento que o estilo do vinho é mais importante que todos esses fatores, muitas vezes ligado a uma apelação ou mesmo a um produtor; 
6. Por último, a busca chegará em um rótulo específico, inclusive considerando uma determinada safra. 
 

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