Conheça os vinhos de Rioja, a mais região vinícola da Espanha

Seguindo nossa volta ao mundo a conhecer as mais importantes regiões produtoras de vinho, hoje, chegamos à Espanha - especialmente em Rioja. Situada no centro-norte do país, a Rioja começa a cerca de 100 km de Bilbao ou pouco mais de 300 km se partimos da capital, Madri. Subdivida em três zonas (Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Oriental ou Baja), a Rioja concentra entre as cidades de Haro e Logroño, suas principais atrações vinícolas. Vinhos de enorme classe, elegância e complexidade são alguns dos destaques da região. Confira com Luiz Cola, nesta edição do Minuto do Vinho.