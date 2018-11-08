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MINUTO DO VINHO

Conheça os vinhos de Rioja, a mais região vinícola da Espanha

Vinhos de enorme classe, elegância e complexidade são alguns dos destaques da região

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 19:01

Publicado em 

08 nov 2018 às 19:01
Seguindo nossa volta ao mundo a conhecer as mais importantes regiões produtoras de vinho, hoje, chegamos à Espanha - especialmente em Rioja. Situada no centro-norte do país, a Rioja começa a cerca de 100 km de Bilbao ou pouco mais de 300 km se partimos da capital, Madri. Subdivida em três zonas (Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Oriental ou Baja), a Rioja concentra entre as cidades de Haro e Logroño, suas principais atrações vinícolas. Vinhos de enorme classe, elegância e complexidade são alguns dos destaques da região. Confira com Luiz Cola, nesta edição do Minuto do Vinho.
Minuto do Vinho - 08-11-18.mp3

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