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MINUTO DO VINHO

Conheça os segredos dos vinhos de Piemonte

O comentarista Luiz Cola comenta sobre os vinhos produzidos a região de Piemonte, na Itália

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 20:23

Publicado em 

01 nov 2018 às 20:23
Continuando nossa série de volta ao mundo tratando sobre os principais vinhos à nossa disposição, desta vez vamos embarcar para a região de Piemonte, na região da Itália. O comentarista Luiz Cola destaca que lá é considerado pela maioria dos especialistas, como a região vinícola mais nobre e importante da Itália. Além dos vinhos, a região do Piemonte é mundialmente famosa por outro tesouro único: as raras e caríssimas trufas brancas (tartufo bianco), cujo valor pode passar dos cinco mil euros por quilo, ou seja, vale mais que ouro. Confira!
Minuto do Vinho - 01-11-18

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