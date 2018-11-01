Conheça os segredos dos vinhos de Piemonte

Continuando nossa série de volta ao mundo tratando sobre os principais vinhos à nossa disposição, desta vez vamos embarcar para a região de Piemonte, na região da Itália. O comentarista Luiz Cola destaca que lá é considerado pela maioria dos especialistas, como a região vinícola mais nobre e importante da Itália. Além dos vinhos, a região do Piemonte é mundialmente famosa por outro tesouro único: as raras e caríssimas trufas brancas (tartufo bianco), cujo valor pode passar dos cinco mil euros por quilo, ou seja, vale mais que ouro. Confira!