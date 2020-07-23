Conheça os "defeitos" mais comuns dos vinhos Crédito: Reprodução/ Shutterstock

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola explica quais são os "defeitos" mais comuns dos vinhos. O comentarista explica que esses problemas são aromas e/ou sabores que descaracterizam a bebida, tornando-a desagradável aos sentidos. Quase sempre são resultado de algum tipo de contaminação, oxidação ou alteração microbiológica depois de seu engarrafamento.

Certos defeitos, conforme a dimensão que afete o vinho, podem até ser entendidos como uma característica positiva, conforme sua percepção e o aspecto subjetivo associado à ele, especialmente os aromáticos. "Como no limiar entre remédio e veneno, tudo é uma questão de dose", aponta Luiz. Ouça o quadro completo!

Your browser does not support the audio element. MINUTO DO VINHO- 23-07-20

Os erros mais comuns são:

Oxidação: O contato do vinho com o oxigênio é o grande responsável por isso. Os aromas associados ao vinagre (ácido acético) e a acetona (acetato de etila) são bastante perceptíveis. No sabor, com o incremento da acidez volátil, a oxidação gera um gosto azedo e amargo.

Redução: Os derivados do enxofre são sua principal característica (ovo podre, queijo velho). Ao contrário do defeito anterior, aparecem na ausência de oxigênio (interior da garrafa, por exemplo). A luz excessiva, por incrível que pareça, pode causar esse defeito em vinhos brancos e rosés, cujo defeito é apelidado como “gosto de luz”. Por isso as garrafas de vinho de guarda são escuras.

Bouchonné, o famoso "gosto de rolha": Essa contaminação da rolha é causada pelo TCA (2,4,6 tricloroanisol), um derivado do cloro que é utilizado em etapas da produção das rolhas ou má limpeza das barricas de carvalho. Aromas de mofo, papelão molhado ou madeira úmida são bem perceptíveis. Não há o que fazer, o vinho está condenado!