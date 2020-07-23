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MINUTO DO VINHO

Conheça os "defeitos" mais comuns dos vinhos

Ouça a edição desta quinta-feira (23) do Minuto do Vinho!

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:33

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:33
Conheça os "defeitos" mais comuns dos vinhos Crédito: Reprodução/ Shutterstock
Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola explica quais são os "defeitos" mais comuns dos vinhos. O comentarista explica que esses problemas são aromas e/ou sabores que descaracterizam a bebida, tornando-a desagradável aos sentidos. Quase sempre são resultado de algum tipo de contaminação, oxidação ou alteração microbiológica depois de seu engarrafamento.
Certos defeitos, conforme a dimensão que afete o vinho, podem até ser entendidos como uma característica positiva, conforme sua percepção e o aspecto subjetivo associado à ele, especialmente os aromáticos. "Como no limiar entre remédio e veneno, tudo é uma questão de dose", aponta Luiz. Ouça o quadro completo!
MINUTO DO VINHO- 23-07-20
Os erros mais comuns são:
Oxidação: O contato do vinho com o oxigênio é o grande responsável por isso. Os aromas associados ao vinagre (ácido acético) e a acetona (acetato de etila) são bastante perceptíveis. No sabor, com o incremento da acidez volátil, a oxidação gera um gosto azedo e amargo. 
Redução: Os derivados do enxofre são sua principal característica (ovo podre, queijo velho). Ao contrário do defeito anterior, aparecem na ausência de oxigênio (interior da garrafa, por exemplo). A luz excessiva, por incrível que pareça, pode causar esse defeito em vinhos brancos e rosés, cujo defeito é apelidado como “gosto de luz”. Por isso as garrafas de vinho de guarda são escuras.
Bouchonné, o famoso "gosto de rolha": Essa contaminação da rolha é causada pelo TCA (2,4,6 tricloroanisol), um derivado do cloro que é utilizado em etapas da produção das rolhas ou má limpeza das barricas de carvalho. Aromas de mofo, papelão molhado ou madeira úmida são bem perceptíveis. Não há o que fazer, o vinho está condenado! 
Brettanomyces (Brett): As leveduras do gênero Brettanomyces são as responsáveis por esse defeito. Elas podem surgir no vinhedo, alojando-se nas uvas ou surgindo no interior das vinícolas, especialmente nas barricas de carvalho. A contaminação gera altos níveis de fenóis voláteis, trazendo aromas de suor e de sela de cavalo, de curral ou plástico queimado, mascarando os aspectos frutados dos vinhos. Aparecem com mais frequência em vinhos tintos envelhecidos. Esse é um defeito bastante polêmico, visto que muitos degustadores apreciam o Brett em pequenas proporções em vinhos evoluídos, considerando-o um elemento da complexidade aromática e gustativa dos vinhos. Para os mais puristas, qualquer nível de Brett indica contaminação e não pode ser aceito.

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