Conheça mais sobre a produção de vinho no planalto catarinense

Conheça alguns dos vinhos mais caros do mundo Crédito: Reprodução/ Shutterstock

Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola nos leva a um passeio pela região de Santa Catarina, na região Sul do país. Nos últimos dias, uma onda de frio se aproximou do estado, trazendo queda acentuada das temperaturas além de chance de chuva congelada e de neve.

E é de lá que aparecem os vinhos em destaque para nossa conversa nesta quinta-feira (20).

Your browser does not support the audio element. Minuto do vinho - 20-08-20

PASSEIO PELA PRODUÇÃO DO SUL:

Subir a estrada da Serra do Rio do Rastro, com suas 284 curvas sinuosas, que nos levam a alcançar mais de 1.400 metros de altitude, oferece algo mais que uma vista deslumbrante do alto da serra. A partir dali, além de uma extensa área coberta de araucárias nativas, descortina-se a região vinícola do Planalto Catarinense. Situada entre altitudes que variam dos 900 aos 1400 metros acima do nível do mar e concentrada no entorno das pequenas cidades de São Joaquim, Urupema, Urubici e Bom Retiro, essa surpreendente zona vitivinícola sequer existia no mapa há 20 anos atrás.

Graças as condições climáticas favoráveis proporcionadas pela altitude, a intensa pesquisa de órgãos técnicos governamentais e aos investimentos de empresários apaixonados pelo vinho, cidades como São Joaquim passaram a ser conhecidas não apenas pelo frio e pela produção de frutas (o município é a capital nacional da maçã), mas também pela produção de vinhos finos. Para atestar a qualidade desses vinhos, visitei algumas vinícolas nas proximidades de São Joaquim durante a colheita de uvas desse ano. Por conta do frio e da altitude, algumas variedades mais tardias só deverão ser colhidas durante o mês de abril. Ainda que seja um grande problema para o município e para outras culturas agrícolas, a falta de chuvas na região foi muito benéfica para as vinhas, proporcionando uvas de excelente sanidade e qualidade para a produção de vinhos, nos moldes da memorável safra de 2009.

A primeira parada foi na charmosa vinícola Leone di Venezia, há poucos quilômetros de São Joaquim, cujos vinhedos foram plantados exclusivamente com castas italianas, uma aposta do enólogo Saul Bianco, seguro do potencial delas na região e de seu conhecimento adquirido in loco, quando realizou seus estudos de enologia na Itália.