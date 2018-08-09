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MINUTO DO VINHO

Conheça as melhores opções de vinhos para o Dia dos Pais

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 18:58

Publicado em 

09 ago 2018 às 18:58
O Dia dos Pais está chegando e você ainda não pensou em nada para dar de presente? Uma opção adotada, por muitos, é do vinho. Mas, afinal, essa pode ser uma boa alternativa? Qual o vinho que você pode escolher como opção? Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola traz as melhores pedidas para a data. Ele destaca, por exemplo, que pensando no paladar masculino, menos afeito aos sabores doces, escolher um do tipo “Nature” pode ser uma opção acertada. Confira!
Minuto do Vinho - 09-08-18.mp3

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