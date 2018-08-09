Conheça as melhores opções de vinhos para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e você ainda não pensou em nada para dar de presente? Uma opção adotada, por muitos, é do vinho. Mas, afinal, essa pode ser uma boa alternativa? Qual o vinho que você pode escolher como opção? Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola traz as melhores pedidas para a data. Ele destaca, por exemplo, que pensando no paladar masculino, menos afeito aos sabores doces, escolher um do tipo “Nature” pode ser uma opção acertada. Confira!