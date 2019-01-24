Confira a seleção de filmes imperdíveis para quem ama vinho e cinema

Nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola vai reunir duas paixões de muitas pessoas num mesmo quadro: vinho e cinema. Ele traz uma seleção de títulos que valem a pena ser assistidos pelos apreciadores dessa bebida. Confira!

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TÍTULOS SUGERIDOS:

Notorius (1946): Um clássico suspense de Hitchcock passado no Brasil e onde o vinho também é um elemento chave

The Secret of Santa Vittoria (O Segredo de Santa Vitoria): Divertidíssimo! Retrata a verdadeira paixão de um povo por seu vinho… Na pequena vila de Santa Vittoria, o vendedor e “bebedor” de vinhos Bombolini torna-se prefeito (acidentalmente…) com a queda de Mussolini durante a 2ª Guerra Mundial. Tudo ia bem até que os alemães resolvem invadir a cidade e requisitar a maior riqueza da vila: o vinho!

Babette’ Feast (A Festa de Babette) 1987: Talvez seja o melhor filme que aborde a enogastronomia e um das melhores histórias já contadas no cinema. Fugindo da guerra na França, uma famosa cozinheira se refugia numa úmida vila de pescadores na Dinamarca e acaba indo trabalhar para duas irmãs que são filhas do antigo pastor deste vilarejo, e que passam suas vidas se dedicando à fé e as renúncias de uma vida mundana.

Year of the Comet (O Ano do Cometa) 1992: Uma garrafa de vinho extremamente rara (engarrafada durante o aparecimento do cometa Haley em 1811) é descoberta. Margaret Harwood (Penelope Ann Miller) é enviada para recuperá-la para que seja vendida em leilão. No entanto, outras pessoas querem desesperadamente a garrafa e não vão sossegar até obtê-la. Uma simples viagem transforma-se numa perseguição internacional. Leve e despretensioso.

A Walk In the Clouds (Caminhando nas Nuvens) 1995: Keanu Reeves interpreta um vendedor de chocolate que virou noivo de “conveniência” de uma moça grávida, que volta para casa de trem nos anos 1940. Com paisagens deslumbrantes e enredo que ocorre durante a colheita em uma propriedade fictícia na Califórnia, chamada Las Nubes (nuvens), o filme foi rodado em locações conhecidas como a adega Mount Veeder e a vinícola Charles Krug Winery.

French Kiss (Surpresas do Coração) 1995: Deliciosa comédia romântica com Meg Ryan e Kevin Kline, um ladrão que sonha em se tornar viticultor… Kevin Kline e Meg Ryan dividem a cena nesta deliciosa comédia romântica.

Sideways (2004): A paixão e a loucura que o vinho pode causar é tratada de forma sublime e redentora… Nenhuma lista de filmes sobre o vinho seria completa sem este clássico cult de Alexander Payne.

Mondovino (2004): Documentário badalado e polêmico, dirigido pelo franco-brasileiro Jonathan Nossiter sobre a essência do viticultura com respeito ao terroir, a tipicidade e contra a homogeneização do vinho. Dá aos espectadores um raro olhar dos bastidores da vida de importadores, comerciantes, escritores e produtores de vinho.

A Good Year (Um Bom Ano) 2006: Executivo do mercado de ações descobre que existem coisas que valem muito mais que o dinheiro (obviamente o vinho está entre elas…).

Outros:

Bottle Shock (2008)

Vinho de Chinelos (2008)

Vinodentro (O Vinho Perfeito) (2011)

Back to Burgundy (ou “Ce qui nos lie”, no original francês) (2017)

Tu Seras Mon Fils (2010) Quando o amor pelo vinho e pelos filhos

A Year in Burgundy (Um Ano na Borgonha) (2016)

Somm (I e II) 2015 e 2017