Comida delivery e vinhos: as combinações para degustar em casa

Num momento de quarentena por conta do novo coronavírus, as pessoas não devem sair de casa e muitas delas estão apostando em aplicativos de delivery para garantirem uma comida saborosa e mais prática no isolamento. Pensando nisso, nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola traz importantes orientações para quem deseja apreciar um bom prato regado a uma taça de vinho. Pizzas, pratos de culinária japonesa e até um sanduíche mais encorpado combinam com quais opções de vinho? Confira as orientações - e bom apetite!