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MINUTO DO VINHO

Comida delivery e vinhos: as combinações para degustar em casa

As dicas são do comentarista Luiz Cola

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:47

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:47
Vinhos: garrafas Crédito: Luiz Cola
Num momento de quarentena por conta do novo coronavírus, as pessoas não devem sair de casa e muitas delas estão apostando em aplicativos de delivery para garantirem uma comida saborosa e mais prática no isolamento. Pensando nisso, nesta edição do Minuto do Vinho o comentarista Luiz Cola traz importantes orientações para quem deseja apreciar um bom prato regado a uma taça de vinho. Pizzas, pratos de culinária japonesa e até um sanduíche mais encorpado combinam com quais opções de vinho? Confira as orientações - e bom apetite!
MINUTO DO VINHO - 16-04-20

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