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MINUTO DO VINHO

Ceia de Natal e vinhos: entenda para não errar na sua escolha

Você leva em consideração a temperatura da época do ano em consideração?

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 19:27

Publicado em 

12 dez 2019 às 19:27
Vinho e ceia de natal Crédito: Reprodução
Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola analisa a época natalina pelo mundo do vinho, principalmente pela bebida ligada diretamente com as ceias. "Devemos estar atentos ao imaginário dessa época, que acaba sendo muito ligado ao Hemisfério Norte, como neve, renas e outros. Aqui nós estaremos no verão, com alta temperatura e isso faz toda diferença", alerta.
Luiz lembra o costume de levar diferentes pratos para os locais das ceias, e isso cria uma atenção com as bebidas pois há pouca chance de harmonização com tudo que está à disposição. "Por conta disso, a gente pode privilegiar vinhos mais refrescantes, frutados e que são fáceis de beber. Não precisa ser nada forte, pois isso pode trazer desconforto com o calor, por exemplo", alerta.
Além disso, lembre do custo, com espumantes nacionais que possuem boas referências entre R$ 50,00 e R$ 80,00. Ouça o quadro completo:
Minuto do Vinho - 12-12-19

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