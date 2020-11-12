Black Friday dos vinhos: como se planejar para as compras?

A Black Friday, que tradicionalmente acontece na sexta-feira seguinte ao dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, em 2020 no dia 27 de novembro, também vai movimentar o mercado dos vinhos com uma série de promoções e ofertas para atrair aos consumidores. Pensando nisso, nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola já adianta dicas importantes para quem deseja aproveitar os preços baixos e fazer compras da bebida. Entre os destaques, dicas sobre como escolher os melhores vinhos, ao que ficar atento na compra online e se vale a pena, realmente, apostar seu dinheiro numa promoção "relâmpago". Ouça!