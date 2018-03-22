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MINUTO DO VINHO

Beber ou degustar: eis a questão?

Publicado em 22 de Março de 2018 às 18:58

Publicado em 

22 mar 2018 às 18:58
É dia de estreia no Minuto do Vinho. Agora, com o comentarista Luiz Cola, você continua a acompanhar as novidades e segredos do universo do vinho. Nesta edição do Minuto do Vinho ele avalia um questionamento, muito comum, aos apreciadores da bebida: beber ou degustar o vinho? Ele destaca que o vinho pode ser consumido basicamente dentro de três situações: para refrescar, como um “drink” convencional; para alimentar, acompanhando as refeições, ou então para oferecer prazer sensorial e intelectual, campo daquilo que chamamos de degustação. Confira!
Minuto do Vinho - 22-03-18.mp3

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