Beber ou degustar: eis a questão?

É dia de estreia no Minuto do Vinho. Agora, com o comentarista Luiz Cola, você continua a acompanhar as novidades e segredos do universo do vinho. Nesta edição do Minuto do Vinho ele avalia um questionamento, muito comum, aos apreciadores da bebida: beber ou degustar o vinho? Ele destaca que o vinho pode ser consumido basicamente dentro de três situações: para refrescar, como um “drink” convencional; para alimentar, acompanhando as refeições, ou então para oferecer prazer sensorial e intelectual, campo daquilo que chamamos de degustação. Confira!