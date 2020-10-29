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garrafa de US$ 2 mil

Beber, degustar ou celebrar? Troca de vinho raro em NY ajuda explicar

Ouça a edição desta quinta-feira (29) do Minuto do Vinho, com Luiz Cola!

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:40

Publicado em 

29 out 2020 às 16:40
Restaurante Balthazar, em Nova York (EUA) Crédito: Reprodução/Balthazar
O que você faria se, em um restaurante, pedisse um vinho de cerca de R$ 100 e recebesse um de R$ 11 mil? Foi o que aconteceu no badalado restaurante Balthazar, em Nova York (EUA). Um erro do gerente, ao administrar dois pedidos ao mesmo tempo, fez com que um casal que pediu uma garrafa de Pinot Noir de US$ 18 fosse servido com uma garrafa de US$ 2 mil - um raro Chateau Mouton Rothschild, um Bordeaux da safra de 1989, pedido por quatro executivos do mercado financeiro. Assunto para Luiz Cola! O caso envolve uma polêmica antiga no mundo da bebida: "beber, degustar ou celebrar? Eis a questão!". Ouça a análise do comentarista! 
Minuto do Vinho - 29-10-20
Luiz Cola também comenta sobre o aumento do consumo de vinhos no Brasil, que faltando dois meses para 2020 terminar, já superou todo o consumo de 2019. Além de repercutir a polêmica coluna de Hélio Shwartsman, na Folha de São Paulo, intitulada "A enologia é uma fraude?" e a nota de repúdio da Associação Brasileira de Enologia.

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