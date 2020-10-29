Beber, degustar ou celebrar? Troca de vinho raro em NY ajuda explicar

O que você faria se, em um restaurante, pedisse um vinho de cerca de R$ 100 e recebesse um de R$ 11 mil? Foi o que aconteceu no badalado restaurante Balthazar, em Nova York (EUA). Um erro do gerente, ao administrar dois pedidos ao mesmo tempo, fez com que um casal que pediu uma garrafa de Pinot Noir de US$ 18 fosse servido com uma garrafa de US$ 2 mil - um raro Chateau Mouton Rothschild, um Bordeaux da safra de 1989, pedido por quatro executivos do mercado financeiro. Assunto para Luiz Cola! O caso envolve uma polêmica antiga no mundo da bebida: "beber, degustar ou celebrar? Eis a questão!". Ouça a análise do comentarista!