As dicas para beber vinho de melhor qualidade e pagando menos

Descubra com Luiz Cola Crédito: Unsplash

Neste "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola fala sobre como comprar vinho de melhor qualidade pagando menos. A dica é saber quais regiões oferecem as melhores oportunidades de compra sem fazer um estrago no orçamento. Confira:

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 24-10-19

SAIBA MAIS:

Novo Mundo: Argentina: Mendoza, Salta e Patagônia (novos produtores fora do radar).

Brasil: Espumantes e tintos baseados na Pinot Noir e Cabernet Franc (Campanha Gaúcha).

Chile: Carignan do Maule, Pinot Noir (San Antonio) e Sauvignon Blanc (Vale Casablanca).

Uruguai: praticamente todos os vinhos, excetuando aqueles já reconhecidos no mercado internacional.

EUA: com mercado interno forte, existe pouca oferta de vinhos com preços atraentes para exportação.

África do Sul: Stellenbosch, Constantia e Paarl (Pinotage, Shiraz e Chenin Blanc).Austrália: baixa distribuição, mas com bons rótulos de entrada da Penfolds (Shiraz/Cabernet Sauvignon).

Nova Zelândia: pouca oferta também, mas vale arriscar nos Sauvignon Blanc e Pinot Noir.

Velho Mundo: França: em Bordeaux e na Borgonha está cada vez mais difícil de encontrar boas opções com preços decentes, mas ainda é possível achar bons borgonhas fora das apelações principais. Entre os tintos, vale procurar Fixin e Marsannay; para brancos, Saint-Aubin e Rully. Mais ao sul, os Crus do Beaujolais também são boas pedidas (Morgon, Saint-Amour, Chiroubles, Fleurie, etc...). O sul da França está repleto de vinhos interessantes (Languedoc-Roussillon, Provence e Rhône), sempre evitando as apelações mais badaladas como Chateauneuf du Pape, Hermitage e Côte-Rotie.No Vale do Loire é possível encontrar excelentes Cabernet Franc em Chinon e Bourgueil, bem como bons Pinots em Cheverny. Sancerre e Pouilly-Fumé ainda tem alguns Sauvignon Blanc com preços interessantes.

Itália: Saindo fora do eixo Piemonte-Veneto-Toscana, as melhores opções estão mais ao sul, na Campânia (Taurasi), Puglia (Primitivos) e na Sicilia (Nero d’Avola).

Espanha: vale o mesmo que para a Itália, temos de deixar de lado a Rioja e a Ribera del Duero (ainda que existam boas opções isoladas). Os brancos da Galícia, alguns Mencias de Bierzo e outros tintos da Catalunha oferecem ótimas supresas.