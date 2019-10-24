Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

As dicas para beber vinho de melhor qualidade e pagando menos

Quem explica é o comentarista Luiz Cola

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:04

Publicado em 

24 out 2019 às 19:04
Descubra com Luiz Cola Crédito: Unsplash
Neste "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola fala sobre como comprar vinho de melhor qualidade pagando menos. A dica é saber quais regiões oferecem as melhores oportunidades de compra sem fazer um estrago no orçamento. Confira:
Minuto do Vinho - 24-10-19
SAIBA MAIS:
Novo Mundo: Argentina: Mendoza, Salta e Patagônia (novos produtores fora do radar).
Brasil: Espumantes e tintos baseados na Pinot Noir e Cabernet Franc (Campanha Gaúcha).
Chile: Carignan do Maule, Pinot Noir (San Antonio) e Sauvignon Blanc (Vale Casablanca).
Uruguai: praticamente todos os vinhos, excetuando aqueles já reconhecidos no mercado internacional.
EUA: com mercado interno forte, existe pouca oferta de vinhos com preços atraentes para exportação.
África do Sul: Stellenbosch, Constantia e Paarl (Pinotage, Shiraz e Chenin Blanc).Austrália: baixa distribuição, mas com bons rótulos de entrada da Penfolds (Shiraz/Cabernet Sauvignon).
Nova Zelândia: pouca oferta também, mas vale arriscar nos Sauvignon Blanc e Pinot Noir.
Velho Mundo: França: em Bordeaux e na Borgonha está cada vez mais difícil de encontrar boas opções com preços decentes, mas ainda é possível achar bons borgonhas fora das apelações principais. Entre os tintos, vale procurar Fixin e Marsannay; para brancos, Saint-Aubin e Rully. Mais ao sul, os Crus do Beaujolais também são boas pedidas (Morgon, Saint-Amour, Chiroubles, Fleurie, etc...). O sul da França está repleto de vinhos interessantes (Languedoc-Roussillon, Provence e Rhône), sempre evitando as apelações mais badaladas como Chateauneuf du Pape, Hermitage e Côte-Rotie.No Vale do Loire é possível encontrar excelentes Cabernet Franc em Chinon e Bourgueil, bem como bons Pinots em Cheverny. Sancerre e Pouilly-Fumé ainda tem alguns Sauvignon Blanc com preços interessantes.
Itália: Saindo fora do eixo Piemonte-Veneto-Toscana, as melhores opções estão mais ao sul, na Campânia (Taurasi), Puglia (Primitivos) e na Sicilia (Nero d’Avola).
Espanha: vale o mesmo que para a Itália, temos de deixar de lado a Rioja e a Ribera del Duero (ainda que existam boas opções isoladas). Os brancos da Galícia, alguns Mencias de Bierzo e outros tintos da Catalunha oferecem ótimas supresas.
Portugal: O Douro não oferece muitas pechinchas, mas a Bairrada, o Dão, a região de Lisboa e, em menor escala, o Alentejo, sempre tem boas compras para oferecer.Alemanha: existem bons brancos acessíveis, mas esses vinhos são bem raros por aqui.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados