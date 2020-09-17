Aprecia vinho branco? Os passos para conhecer e escolher um Riesling

No Minuto do Vinho, Luiz Cola dá dicas para escolher o "Riesling" ideal Crédito: Creative Vix/Pexels

Você conhece os vinhos "Riesling"? Popular na Europa, o vinho é feito com a uva Riesling, uma das melhores castas de vinho branco do mundo, da família Vitis vinífera - originária da região da Alsácia. Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola conta os segredos deste vinho e como fazer a escolha certa de um bom Riesling. Ouça o quadro completo!

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 17-09-20

O GUIA DO RIESLING DE LUIZ COLA:

Uma das castas brancas mais nobres e importantes do mundo, a uva Riesling sofreu durante algumas décadas com a má reputação de vinhos baratos e doces que inundavam os supermercados brasileiros. Esse passado nebuloso já ficou para trás e as opções disponíveis por aqui, ainda que poucas, valem o preço da qualidade que carregam dentro das garrafas.

Zonas produtoras: A Alemanha é o maior produtor dessa casta no mundo, seguido pela França, particularmente na região da Alsácia. Esses dois países rivalizam rótulo a rótulo na elaboração dos melhores vinhos, sobretudo varietais, feitos com essa casta. Além dessa dupla de vizinhos, a Áustria - com destaque para as regiões de Kamptal e Wachau, a Nova Zelândia, Austrália e, em menor escala, os EUA e o Chile, também produzem bons exemplares com a Riesling.

Características: Seus aromas são quase inconfundíveis de tão expressivos e típicos: frutas cítricas (limão siciliano e lima da pérsia), frutas amarelas maduras (abacaxi e pêssego), notas químicas (querosene e fluido de isqueiro) e minerais (sílex e grafite). Na boca, sua acidez marcante permite que eles envelheçam muito melhor que a grande maioria dos vinhos brancos, especialmente nas versões doces.

Estilos: Os secos são elaborados com uvas perfeitamente maduras, com elevados índices de acidez e açúcar natural que, após a fermentação, apresentam teor alcoólico moderado e uma leve nota de açúcar residual, equilibrados pela alta acidez. Os doces ou de sobremesa, como os Vendanges Tardives e Sélection de Grains Nobles da Alsácia, ou os famosos Spatlese, Auslese, BA’s e TBA’s da Alemanha, são ricos em açúcar residual, untuosos e longos no paladar, mas finamente equilibrados pela acidez natural da casta.