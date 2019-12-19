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MINUTO DO VINHO

Ano Novo e espumante nacional: uma ótima combinação

Réveillon: os melhores espumantes para a festa da Virada

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 19:21

Publicado em 

19 dez 2019 às 19:21
Pessoas brindando no Réveillon Crédito: Freepik
Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola destaca espumantes, bebida característica para o dia da festa de Réveillon. "É a melhor combinação que existe, pois os espumantes nacionais te dão acesso à uma bebida de boa qualidade e preço acessível", analisa.
Para quem ainda está planejando a festa, e quer saber quais são as melhores opções, levando em consideração preço e sabor, não pode perder as dicas. "É importante lembrar da temperatura. Pode se deixar na geladeira e cerca de 15 minutos antes de consumir, deixar num balde de servir ou champanheira com água e gelo. Atenção que não é somente o gelo", explica.
Ouça as explicações completas:
 
Minuto do Vinho - 19-12-19

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