Andaluzia: os segredos do vinho da famosa região espanhola

Conheça mais sobre o vinho da Andaluzia Crédito: Fábio Vicentini / Arquivo

Situada no sudoeste da Espanha, a região da Andaluzia abriga um imenso tesouro líquido armazenado em milhares de barricas de carvalho: os fantásticos (mas pouco conhecidos) vinhos secos e doces de Jerez e Montilla-Moriles.Os vinhos da zona de Jerez são oriundos de vinhas plantadas num solo calcáreo muito branco conhecido como albariza, distribuídas num triângulo formado entre as cidades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda e Puerto de Santa Maria.

Já os vinhos de Montilla-Moriles são produzidos um pouco mais ao norte, próximos de Córdoba.Elaborados apenas com castas brancas (Palomino, Pedro Ximénez e Moscatel), os vinhos dessas duas zonas vinícolas da Andaluzia são produzidos através de processos muito peculiares: a fortificação (adição de alcool vínico), o amadurecimento biológico em contato com as leveduras (flor), o lento envelhecimento oxidativo num sistema conhecido como solera, além da passificação das uvas para a confecção de vinhos doces (especialmente em Montilla-Moriles). Ouça as explicações completas do comentarista Luiz Cola:

Your browser does not support the audio element. Minuto do Vinho - 17-10-19.mp3

Saiba mais:

Ainda que existam mais subdivisões, esses vinhos podem ser divididos em seis categorias principais que vão dos mais secos aos mais doces: Fino (ou Manzanilla), Amontillado, Oloroso, Palo Cortado, Cream Sherry e Dulces Naturales (Pedro Ximénez ou PX e Moscatel). Os Finos e Manzanillas (produzido apenas em Sanlúcar de Barrameda) são vinhos secos e muito claros, com aromas que remetem a maça verde e um discreto toque salgado no paladar. Essas características são derivadas do contato com a flor, a camada de leveduras que impede que o ar oxide o vinho (apenas 5/6 da barrica contém vinho). São vinhos muito delicados, mas marcantes, perfeitos para acompanhar frutos do mar (para muitos, os melhores).Os Amontillados, Palo Cortados e Olorosos apresentam uma coloração bem mais escura que os anteriores, podendo ser secos ou meio-secos.

Esses vinhos podem passar décadas ou mesmo mais de um século em suas soleras, para obter a complexidade e o refinamento desejados. Graças a esse sistema, onde pequenas parcelas do vinho mais jovem (criaderas) vão sendo gradativamente misturadas aos tonéis inferiores até chegar no mais próximo ao solo (solera), o padrão qualitativo dos vinhos é garantido. De tempos em tempos, lotes de vinho são retirados de cada solera e engarrafados (trazendo habitualmente o ano em que ela começou a ser constituída). Todos eles são excelentes vinhos para se beber como aperitivo ou após a refeição.Por sua vez, os vinhos doces do tipo Sherry Cream (desenvolvidos séculos atrás para agradar os clientes ingleses) são elaborados com a adição de vinho passificado Pedro Ximénez aos estilos apresentados acima, alcançando um nível de açúcar residual que passa facilmente dos 100 gramas por litro.