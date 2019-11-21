Abri a garrafa de vinho. E agora? Dicas para conservar a bebida

Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola traz as explicações em torno de um dos assuntos mais comentados sobre o mundo da bebida e desperta muitas dúvidas: como devo proceder com o vinho após a garrafa aberta? "Quem não for consumir toda a garrafa e já sabe disso, assim que tirar a rolha, transferir parte da bebida para uma garrafa menor. Quanto menos contato com o ar, a bebida se torna mais preservado para próximo consumo. E temos também o equipamento que insere um gás inerte que impede o contato do ar dentro da garrafa". Ouça as explicações: