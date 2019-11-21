Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINUTO DO VINHO

Abri a garrafa de vinho. E agora? Dicas para conservar a bebida

Mitos e verdades: conservação dos vinhos após abertos

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 20:28

Publicado em 

21 nov 2019 às 20:28
Coravin usado em garrafas de vinho Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Minuto do Vinho", o comentarista Luiz Cola traz as explicações em torno de um dos assuntos mais comentados sobre o mundo da bebida e desperta muitas dúvidas: como devo proceder com o vinho após a garrafa aberta? "Quem não for consumir toda a garrafa e já sabe disso, assim que tirar a rolha, transferir parte da bebida para uma garrafa menor. Quanto menos contato com o ar, a bebida se torna mais preservado para próximo consumo. E temos também o equipamento que insere um gás inerte que impede o contato do ar dentro da garrafa". Ouça as explicações:
ENTREVISTA MINUTO DO VINHO - LUIZ COLA - 21-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados