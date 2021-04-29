25 anos que trouxeram a marca da evolução do vinho no Espírito Santo

Luiz Cola faz uma retrospectiva do universo do vinho nos últimos 25 anos no Espírito Santo Crédito: Pexels

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola traça um passeio pelo universo dos vinhos no Espírito Santo, ao longo dos últimos 25 anos. O comentarista destaca, por exemplo, como a cultura vinícola foi sendo incrementada em território capixaba ao longo desse tempo, o surgimento de confrarias e sociedade de vinhos, além da expansão para o mundo virtual. "O vinho também está on-line!".

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25 ANOS - O PANORAMA DO MERCADO DE VINHO NO ESPÍRITO SANTO

"Para traçar um panorama da evolução da cultura e do mercado de vinhos no ES, ao longo desses últimos 25 anos, é preciso considerar alguns fatores preponderantes. Do ponto de vista cultural, cabe destacar a composição majoritária da população capixaba: descendentes de imigrantes europeus, sobretudo portugueses, italianos e alemães. Do ponto de vista mercadológico, a liberação das importações a partir do governo Collor, no início da década de 1990 e a implantação do Plano Real em 1994, que permitiram um grande salto na oferta de vinhos importados no Brasil.

No ES, alguns supermercados e delicatessens como a Casa do Porto e o Empório Qualitá (Shopping Vitória) permitem que os capixabas, especialmente aqueles oriundos de famílias europeias, onde a cultura do vinho já existia, possam adquirir bons rótulos de diversas origens. Pouco tempo depois, surgem as primeiras confrarias (até onde eu sei, a Sereníssima, foi a pioneira) e a SOAVES (Sociedade dos Amigos do Vinho do ES), idealizada por um grupo de médicos, com destaque para Roberto Serpa, Jesse Tabachi e José Roberto de Podestá.

No final dos anos 1990, a SOAVES atinge seu ápice, com mais de uma centena de associados e lança o “Encontro Internacional do Vinho”, em Pedra Azul. Esse evento marcou época e foi uma referência nacional durante quase uma década. Com a lamentável extinção da SOAVES, várias células formaram novas confrarias (algumas ainda em funcionamento atualmente) e mantém acesa a chama criada por ela. A partir da virada do milênio, as coisas passaram a se desenvolver rapidamente. Surgem inúmeras importadoras no país e, consequentemente, esse movimento chegou por aqui. Foram inauguradas novas lojas, como a Adega Capixaba (que depois viria a ser a Grand Cru), duas franquias da Expand, Enotria, Wine Vix, Espaço DOC, além da criação de “wine stores” dentro de supermercados.

Nessa mesma época, surge no ES a Estação do Vinho, inicialmente uma representante da importadora Decanter, que evolui rapidamente para o e-commerce e, anos depois, se transformou na Wine, uma gigante do setor de venda de vinhos pela internet (e agora com lojas próprias). A década passada pode ser resumida como a época da internet. Além das lojas virtuais de vinho, surgem os blogs especializados (alguns do ES alcançaram grande popularidade local e nacional) e as redes sociais, onde o compartilhamento da cultura do vinho é cada vez mais visível, particularmente entre os capixabas. Para finalizar, o início dos anos 2010 traz um grande marco para vitivinicultura capixaba (até então restrita aos vinhos de mesa): surge o Tabocas, o primeiro vinho de uvas viníferas produzido em terras capixabas (Santa Teresa), graças a técnica de poda invertida (que permite a colheita no período seco do inverno).