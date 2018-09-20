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MINUTO DO VINHO

É possível aprender sobre os vinhos em livros?

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 18:46

Publicado em 

20 set 2018 às 18:46
O enófilo, por definição, é o estudioso sobre vinhos e todos os aspectos correlatos à bebida: a história, a geografia, a cultura, as castas e os estilos de cada região produtora do planeta. O estudo sobre vinhos é muito prazeroso, mas vai muito além de ato de degustar um sem número de rótulos (ainda que isso seja fundamental). É preciso contextualizar e reconhecer as nuances que cada vinho, cada casta ou cada região é capaz de oferecer. Saiba mais com o comentarista Luiz Cola no quadro Minuto do Vinho. Confira!
Minuto do Vinho - 20-09-18.mp3

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