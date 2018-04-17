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OLHO VIVO

Você sabe como funciona a regra do distrato?

Ouça o quadro Olho Vivo

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 11:45

Publicado em 

17 abr 2018 às 11:45
Como funciona o distrato? Existe atualmente alguma legislação que estabelece como deve ser feita a desistência da compra de um imóvel para empresa ou cliente? Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica que na ausência de uma legislação específica, hoje são usados como base os Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. Ouça mais sobre o assunto, com a participação também do presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Hudson Carlesso.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ivon Pontes Schayder - 17-04-18

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