Você sabe como funciona a regra do distrato?

Como funciona o distrato? Existe atualmente alguma legislação que estabelece como deve ser feita a desistência da compra de um imóvel para empresa ou cliente? Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica que na ausência de uma legislação específica, hoje são usados como base os Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. Ouça mais sobre o assunto, com a participação também do presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Hudson Carlesso.