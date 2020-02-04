Vítimas da chuva não precisam arcar com multa e juros ao pagar contas

Nas últimas semanas, 39 municípios e 60.605 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Espírito Santo. Foi decretado estado de Calamidade Pública em seis municípios e, em decorrência das enchentes, 10 pessoas morreram, 14.230 pessoas ficaram desalojadas, 2.340 desabrigadas e 64 feridas. No Olho Vivo desta terça-feira (04), Luiz Gustavo Tardin fala sobre os direitos que as vítimas das enchentes no ato de pagamento de contas como água, energia e telefone. Os cidadãos afetados pelas enchentes não são obrigados a pagar multa por atraso e juro de mora, por exemplo. O comentarista também aponta o que é preciso fazer quando as empresas cobram esses valores indevidos às vítimas. Confira!