Vítima de acidente causado por produto é equiparada a consumidor?

Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Gustavo Tardin explica quando as vítimas são equiparadas a consumidores. Por exemplo, no caso de uma pessoa escorregar em um piso molhado de uma loja e quebrar o braço, a responsabilidade seria do estabelecimento comercial? Ou ainda, se o motorista não conseguir frear o carro por defeito de fabricação, os motoristas e passageiros terão direito a indenização, assim como o pedestre, se for atingido pelo veículo?