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OLHO VIVO

Vítima de acidente causado por produto é equiparada a consumidor?

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 12:43

Publicado em 

13 nov 2018 às 12:43
Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Gustavo Tardin explica quando as vítimas são equiparadas a consumidores. Por exemplo, no caso de uma pessoa escorregar em um piso molhado de uma loja e quebrar o braço, a responsabilidade seria do estabelecimento comercial? Ou ainda, se o motorista não conseguir frear o carro por defeito de fabricação, os motoristas e passageiros terão direito a indenização, assim como o pedestre, se for atingido pelo veículo?
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 13-11-18
 
 
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) esclarece que: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Se houver relação de consumo, o artigo 17 do CDC prevê: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. Confira mais detalhes!

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