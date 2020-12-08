Verão chegando: o que você precisa saber sobre aluguel de temporada

Nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque o momento vivido pelo setor de aluguel de temporada. De acordo com um estudo recente do Airbnb - serviço online de meios de acomodação - houve um aumento de 150% na procura por imóveis de temporada durante a pandemia, no mercado brasileiro. O estudo apontou que o aluguel de temporada - direcionado a lugares mais bucólicos, naturais e afastados dos grandes centros - voltou a se destacar no mercado brasileiro, já que permite um maior isolamento social mesmo que em viagens mais curtas. Diante desse cenário, Tardin aponta dicas sobre como você, viajante, deve proceder ao fechar algum pacote desse tipo e se resguardar, do ponto de visto do direito do consumidor, caso vá fazer algum passeio nesse modelo. Acompanhe as explicações!