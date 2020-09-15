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Redes Sociais

OLHO VIVO

Vender pelas redes sociais sem colocar preço é permitido?

Ouça as orientações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 09:55

Publicado em 

15 set 2020 às 09:55
"Preço somente no direct"? "Informações inbox"? Pois saiba que a prática amplamente utilizada por comerciantes que utilizam as redes sociais como canal de vendas pode ser considerada crime enquadrado pelo Código de Direito do Consumidor (CDC). Esse é o assunto de Luiz Gustavo Tardin, nesta edição do Olho Vivo. O comentarista aponta como a oferta de um produto pela internet deve ser feita de acordo com as regras do CDC que determinam: o vendedor deve oferecer a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ouça a análise!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 15-09-20
 

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