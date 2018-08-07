Vai transferir o veículo? Conheça os seus direitos e deveres

Ao longo das últimas semanas você acompanhou, no quadro Olho Vivo, uma série de orientações sobre o mercado de carros – compra de seminovos e realização de recall, por exemplo, foram destaques na explicação do comentarista Luiz Gustavo Tardin. Desta vez o tema em destaque é a transferência do veículo. A transferência de veículo é um procedimento obrigatório para quem compra e vende um automóvel usado e, também, para quem muda de endereço e precisa atualizar o registro do veículo. Em caso de problemas, quais são os direitos assegurados ao proprietário e comprador? Confira!