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OLHO VIVO

Vai transferir o veículo? Conheça os seus direitos e deveres

As orientações são do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 12:04

Publicado em 

07 ago 2018 às 12:04
Ao longo das últimas semanas você acompanhou, no quadro Olho Vivo, uma série de orientações sobre o mercado de carros – compra de seminovos e realização de recall, por exemplo, foram destaques na explicação do comentarista Luiz Gustavo Tardin. Desta vez o tema em destaque é a transferência do veículo. A transferência de veículo é um procedimento obrigatório para quem compra e vende um automóvel usado e, também, para quem muda de endereço e precisa atualizar o registro do veículo. Em caso de problemas, quais são os direitos assegurados ao proprietário e comprador? Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 07-08-18
 

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