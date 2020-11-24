Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVO

Um a cada seis brasileiros já teve o cartão de crédito clonado

Ouça a análise de Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 11:36

Publicado em 

24 nov 2020 às 11:36
Nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz um importante alerta, ainda mais nesta semana, com a realização da tão esperada Black Friday. Pesquisa realizada pelo dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, analisou os hábitos de compra dos brasileiros às vésperas da data e constatou um número revelador: que um em cada seis brasileiros já teve o cartão clonado. O estudo revela ainda que 63% dos entrevistados já receberam links de falsas lojas ou de falsas promoções e que 73% admitem ter medo de comprar online. A pesquisa contou com 11.274 brasileiros, usuários do aplicativo dfndr security, entre 12 e 16 de novembro de 2020. O que devo fazer caso tenha o cartão de crédito clonado? Como proceder para uma compra segura? Tardin traz todas as dicas. Fique ligado!
Olho Vivo - 24-11-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados