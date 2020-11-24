Um a cada seis brasileiros já teve o cartão de crédito clonado

Nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz um importante alerta, ainda mais nesta semana, com a realização da tão esperada Black Friday. Pesquisa realizada pelo dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, analisou os hábitos de compra dos brasileiros às vésperas da data e constatou um número revelador: que um em cada seis brasileiros já teve o cartão clonado. O estudo revela ainda que 63% dos entrevistados já receberam links de falsas lojas ou de falsas promoções e que 73% admitem ter medo de comprar online. A pesquisa contou com 11.274 brasileiros, usuários do aplicativo dfndr security, entre 12 e 16 de novembro de 2020. O que devo fazer caso tenha o cartão de crédito clonado? Como proceder para uma compra segura? Tardin traz todas as dicas. Fique ligado!