Troco em bala? Saiba os direitos do consumidor ao pagar contas

Veja se você já passou por essa situação: ao chegar no caixa para pagar por determinado produto, você entrega o dinheiro e o atendente diz que não tem troco. Normalmente, qual saída o funcionário indica? Te dá o valor em balas? Pergunta se você tem trocado? Nesta terça-feira Luiz Gustavo Tardin aponta, à luz do Direito do Consumidor, se a prática é ou não permita, caso o estabelecimento não tenha troco. Ele também explica seus direitos ao pagar contas. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 25-02-20