Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OLHO VIVIO

Troco em bala? Saiba os direitos do consumidor ao pagar contas

Luiz Gustavo Tardin aponta, à luz do Direito do Consumidor, se a prática é ou não permita, caso o estabelecimento não tenha troco

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 06:21

Publicado em 

25 fev 2020 às 06:21
Veja se você já passou por essa situação: ao chegar no caixa para pagar por determinado produto, você entrega o dinheiro e o atendente diz que não tem troco. Normalmente, qual saída o funcionário indica? Te dá o valor em balas? Pergunta se você tem trocado? Nesta terça-feira Luiz Gustavo Tardin aponta, à luz do Direito do Consumidor, se a prática é ou não permita, caso o estabelecimento não tenha troco. Ele também explica seus direitos ao pagar contas. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 25-02-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados