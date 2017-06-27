Tire dúvidas sobre cobranças de dívidas

Dívidas que prescrevem não podem ser cobradas ou reclamadas após um determinado período. Ouça este e outros esclarecimentos com Luiz Gustavo Tardin.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 27-06-17
Publicado em 27 de Junho de 2017 às 12:40
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