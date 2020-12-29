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OLHO VIVO

Teve o voo cancelado pela companhia aérea? Conheça seus direitos

As orientações são do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 10:54

Publicado em 

29 dez 2020 às 10:54
Aproximando-se do período de férias, a busca por viagens áreas também aumenta. Mas e quando o sonho das férias é interrompido - ainda que momentaneamente - pelo cancelamento do seu voo? Como proceder e quais são os seus direitos? Este é o tema desta edição do Olho Vivo, com Luiz Gustavo Tardin. O assunto voltou à discussão, na última quinta-feira (24), quando os passageiros de uma companhia aérea foram surpreendidos com o cancelamento do voo que partiria de Guarapari, no Espírito Santo, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Véspera de Natal, eles pretendiam desembarcar no Aeroporto de Confins a tempo de participarem da ceia com os familiares. Confira as explicações!
 
Olho Vivo - 3.23s - 29-12-20.mp3

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