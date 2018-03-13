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Situações que mais geram danos morais envolvendo o consumidor

Ouça o quadro Olho Vivo desta terça-feira (13)

Publicado em 13 de Março de 2018 às 11:36

Publicado em 

13 mar 2018 às 11:36
No Superior Tribunal de Justiça há milhares de ações em tramitação de processos por danos morais. Entre os casos mais comuns estão clonagem de cartão de crédito, obtenção de senha de forma fraudulenta, protesto indevido, recusa em cobrir tratamento médico hospitalar e ficar sem energia elétrica por tempo excessivo fazem parte deste ranking.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 13-03-18
Estes são alguns exemplos de situações que podem gerar indenização por dano moral ao consumidor — situação em que a Justiça julga necessário reparar financeiramente quem foi lesado de alguma forma em alguma relação de consumo ou em acidentes. NO quadro Olho Vivo desta terça-feira (13), o comentarista Luiz Gustavo Tardin detalha o tema. 

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