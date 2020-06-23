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OLHO VIVO

Senado aprova suspensão de pagamento dos empréstimos consignados

Ouça a análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:09

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:09
Nesta edição do quadro "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque que o Senado aprovou, na última semana, o projeto que prevê a suspensão do pagamento de empréstimos consignados por aposentados, pensionistas e empregados públicos e privados. A proposta prevê a suspensão por 4 meses, em meio aos reflexos da pandemia do novo coronavírus. 
O que diz o projeto? Conforme o texto aprovado, as prestações suspensas serão convertidas em prestações extras, com vencimentos em meses subsequentes à data de vencimento da última prestação prevista para o financiamento. As prestações suspensas não poderão ser acrescidas de multa, juros de mora, honorários advocatícios ou de quaisquer outras cláusulas penais. Também fica vedada a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a busca e apreensão de veículos financiados, devido à suspensão das parcelas. Confira a análise do comentarista sobre o tema!
Olho Vivo - 23-06-20

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