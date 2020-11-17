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OLHO VIVO

Sem fraude na "Black Friday": fique atento aos golpes dessa época

As dicas são de Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 10:58

Publicado em 

17 nov 2020 às 10:58
Já separou um "dinheirinho" pensando nas compras de final de ano? A poucos dias da Black Friday no Brasil, que acontecerá no próximo dia 27, na última sexta-feira deste mês de novembro, muitos consumidores já começam a ficar de olho nas promoções e descontos, em especial, de produtos online.
Por sua vez, não são raras as vezes em que encontramos aquela famosa "maquiagem" de preços e falsas propagandas. Nessa hora, identificar essas "furadas" e resguardar os seus direitos enquanto consumidor é fundamental. Pensando nisso, nesta edição do "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin já adianta que pontos você deve ficar atento, caso esteja indo às compras.
Levantamento realizado pelo portal "Exame Invest", por exemplo, aponta para dicas como desconfiar de preços muito baixos - ao abrir um anúncio na internet, faça uma análise da URL, que é o link que te levou ao site da promoção -, veja se realmente é o site oficial da loja e pesquise o histórico de venda por parte de outros compradores. Acompanhe às orientações!
Olho Vivo - 17-11-20

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