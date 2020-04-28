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OLHO VIVO

Seguros de vidas devem cobrir indenização por morte de coronavírus?

Ouça as explicações do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 10:43

Publicado em 

28 abr 2020 às 10:43
Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz as explicações em torno de um assunto que tem causado dúvidas em tempos de pandemia: afinal, o seguro de vida deve cobrir indenização em caso de morte por coronavírus? Ele explica que alguns seguros de vida não cobrem doenças decorrentes de pandemia, mas, nas últimas semanas, alguns informes chegaram a ser emitidos por seguradoras informando sobre a possibilidade de cobertura. Esses anúncios, segundo Tardin, têm força de contrato. Confira!
 
PODCAST Olho Vivo - 28-04-20

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