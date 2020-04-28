Seguros de vidas devem cobrir indenização por morte de coronavírus?

Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz as explicações em torno de um assunto que tem causado dúvidas em tempos de pandemia: afinal, o seguro de vida deve cobrir indenização em caso de morte por coronavírus? Ele explica que alguns seguros de vida não cobrem doenças decorrentes de pandemia, mas, nas últimas semanas, alguns informes chegaram a ser emitidos por seguradoras informando sobre a possibilidade de cobertura. Esses anúncios, segundo Tardin, têm força de contrato. Confira!