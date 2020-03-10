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Seguro residencial: saiba como ter o melhor custo-benefício

Ouça o comentário de Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 10 de Março de 2020 às 11:15

Publicado em 

10 mar 2020 às 11:15
Se antes a prioridade dos brasileiros na hora de proteger um patrimônio era o seguro automotivo, agora o cenário está mudando e também contempla o seguro residencial. No ano passado, a indústria de seguros residenciais registrou um crescimento de 5,8% em relação a 2018. Um levantamento da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - que avaliou 198 apólices de 11 seguradoras, aponta que, em média, um seguro para residência custa R$ 456,55 por ano. Nesta terça-feira (10), no Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin indica como escolher o seguro certo para o seu perfil de consumidor, levando em consideração o custo-benefício.Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 10-03-20

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