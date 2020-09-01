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OLHO VIVO

Sancionada lei que dispensa reembolso por cancelamento de evento

Prejuízo para o consumidor, alerta nosso comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 10:55

Publicado em 

01 set 2020 às 10:55
Nesta edição do quadro "Olho Vivo", o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque que o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que dispõe sobre o adiamento e cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura durante a pandemia. Segundo o texto, os empresários podem decidir não reembolsar consumidores em dinheiro se for assegurada a remarcação de novos eventos ou se oferecerem créditos para compra futura de serviços, como pacotes de agência de viagem ou reservas de hotelaria.
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 01-09-20

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