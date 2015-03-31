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Saiba sobre os prazos de atendimento de planos de saúde

Para cada tipo de atendimento, a agência estipulou um prazo diferente que varia entre 3 dias úteis a 21 dias úteis

Publicado em 31 de Março de 2015 às 15:14

Publicado em 

31 mar 2015 às 15:14
A ANS estipulou há algum tempo uma lista de prazos que as operadoras devem cumprir para que os seus consumidores sejam atendimentos (em consultas, cirurgias, exames, etc).
Para cada tipo de atendimento, a agência estipulou um prazo diferente que varia entre 3 dias úteis a 21 dias úteis. É claro que as urgências devem ser atendidas imediatamente. Para consulta básica em pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, o prazo é de até 7 (sete) dias úteis.
O nosso comentarista, Luiz Gustavo Tardin alerta que a operadora se apega a esse prazo (que é o tempo que ela tem para conseguir um atendimento por um dos seus credenciados), para informar ao consumidor se essa consulta básica ou cirurgia vai ser ou não autorizada. Está tão errada a operadora, que se ela demorar 7 dias úteis para dizer se o plano vai ou não autorizar o atendimento, ela perde o prazo que tem para conseguir que ele seja concretamente atendido pela clínica ou especialista credenciado.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 31-03-15

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