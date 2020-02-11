Saiba seu direito na cobrança de tarifa de banco e cartão de crédito

De acordo com um levantamento do Guia de Bolso, em média, o consumidor brasileiro paga R$ 915,31 por ano com serviços bancários. Em média, o brasileiro gasta R$ 339,34 com anualidade do cartão de crédito. Com a conta-corrente bancária, o gasto médio é de R$ 375,97 por ano. Nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre a legalidade dessas tarifas e explica os direitos e os limites do cliente das instituições bancárias. Acompanhe!