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Saiba seu direito na cobrança de tarifa de banco e cartão de crédito

Em média, o brasileiro gasta R$ 339,34 com anualidade do cartão de crédito. Com a conta-corrente bancária, o gasto médio é de R$ 375,97 por ano

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 09:34

Publicado em 

11 fev 2020 às 09:34
De acordo com um levantamento do Guia de Bolso, em média, o consumidor brasileiro paga R$ 915,31 por ano com serviços bancários. Em média, o brasileiro gasta R$ 339,34 com anualidade do cartão de crédito. Com a conta-corrente bancária, o gasto médio é de R$ 375,97 por ano. Nesta edição do Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre a legalidade dessas tarifas e explica os direitos e os limites do cliente das instituições bancárias. Acompanhe!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 11-02-20

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