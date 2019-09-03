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OLHO VIVO

Saiba quais são as principais queixas de consumidores em Vitória

Ouça o quadro Olho Vivo desta terça-feira (03), com Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 11:07

Publicado em 

03 set 2019 às 11:07
Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque os principais serviços e atividades que são alvo de queixas dos consumidores em Vitória no primeiro semestre deste ano. Os serviços de telecomunicações lideraram o ranking de reclamações de consumidores no período. Os dados são do Procon de Vitória. No período de 1º de janeiro a 30 de junho foram realizados 363 atendimentos relacionados às queixas com telefonia celular e 288 de telefonia fixa.
Em segundo lugar estão as queixas com serviços de cartão de Crédito (174). Em terceiro, serviços essenciais de energia elétrica (128). Nesta edição do Olho Vivo o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz mais detalhes envolvendo esses relatos e orienta como os consumidores devem proceder caso passem por problemas com esses serviços. Confira!
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 03-09-19

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