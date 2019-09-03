Saiba quais são as principais queixas de consumidores em Vitória

Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque os principais serviços e atividades que são alvo de queixas dos consumidores em Vitória no primeiro semestre deste ano. Os serviços de telecomunicações lideraram o ranking de reclamações de consumidores no período. Os dados são do Procon de Vitória. No período de 1º de janeiro a 30 de junho foram realizados 363 atendimentos relacionados às queixas com telefonia celular e 288 de telefonia fixa.