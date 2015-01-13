Saiba o que as escolas não podem exigir na lista de material escolar

Época de comprar material escolar. É importante estar atento aos direitos do consumidor. Saiba com Gustavo Tardin o que as escolas não podem exigir.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tardin - 13-01-15
Publicado em 13 de Janeiro de 2015 às 12:08
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta