Saiba como trocar de operadora de telefonia sem cair em armadilhas

Quando o assunto é telecomunicações, a portabilidade é um assunto recorrente não só entre os capixabas, como também entre os cidadãos de todo o País. Os brasileiros estão sempre buscando melhores pacotes de telefonia, internet banda larga e TV por assinatura, atrás de mais benefícios e menos custos, e acabam mudando de uma operadora para outra. Pensando nisso, no Olho Vivo desta terça-feira, o comentarista Luiz Gustavo Tardin vai explicar como fazer a portabilidade entre operadoras de telefonia sem cair em armadilhas. Confira!