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OLHO VIVO

Recuperação judicial em tempos de pandemia: tire suas dúvidas

Ouça as informações de Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 10:18

Publicado em 

26 mai 2020 às 10:18
Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque para a discussão o impacto do novo coronavírus para as empresas. Isso porque empresas de todos os portes e segmentos estão sendo afetadas, tendo em vista o efeito da crise econômica com o aumento do desemprego e, consequente, redução do poder de compra da população. Pensando nisso, nesta terça-feira (26), o comentarista destaca quais são os requisitos para aquelas empresas que, diante da crise, estão ou vão iniciar o processo de recuperação judicial.
Olho Vivo - 26-05-20

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