Recuperação judicial em tempos de pandemia: tire suas dúvidas

Nesta edição do quadro Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin traz como destaque para a discussão o impacto do novo coronavírus para as empresas. Isso porque empresas de todos os portes e segmentos estão sendo afetadas, tendo em vista o efeito da crise econômica com o aumento do desemprego e, consequente, redução do poder de compra da população. Pensando nisso, nesta terça-feira (26), o comentarista destaca quais são os requisitos para aquelas empresas que, diante da crise, estão ou vão iniciar o processo de recuperação judicial.