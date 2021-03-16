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OLHO VIVO

Reclamar resolve: 67% dos que brigam por seus direitos têm êxito

Ouça detalhes da pesquisa e análise do comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 16 de Março de 2021 às 10:12

Publicado em 

16 mar 2021 às 10:12
Nesta última segunda-feira (15) foi recordado o Dia do Consumidor e nesta edição do Olho Vivo, Luiz Gustavo Tardin comenta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) que revelou que para 64% dos entrevistados brasileiros o desrespeito aos direitos dos consumidores aumentou com a crise gerada pela pandemia do coronavírus.
A maioria desse universo de consumidores declarou não se acomodar quando sente algum direito desrespeitado: 82% afirmaram que reclamam sempre. Além disso, a sensação de resolução dos problemas é alta para aqueles que reclamam, já que 67% afirmaram que resolveram seus problemas em todas ou na maioria das vezes que reclamaram. Assim, a pesquisa mostra que, sim, vale a pena reclamar. Você também é desse tipo de consumidor que não tem receio de reclamar e está em busca dos seus direitos? Confira as orientações completas!
Olho Vivo - 16-03-21.mp3

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