Recebe ligações sem fim de telemarketing? Saiba o que fazer

Nesta terça-feira (02), o assunto do quadro Olho Vivo é sugestão do ouvinte Giácomo. Ele nos questionou: “O que fazer com telefonemas que oferecem serviços que não queremos?! Só num dia recebi três ligações de uma operadora de telefonia. Já falei que estava preso, ‘morto’, [sic] mas nada adianta... São muito insistentes”. E, você, ouvinte, já recebeu dezenas de ligações de telemarketing oferecendo diversos tipos de serviço, como internet ou telefonia? Luiz Gustavo Tardin explica como lidar com as ligações excessivas e conta quais são as medidas legais que podem ser tomadas. Confira!