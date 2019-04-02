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OLHO VIVO

Recebe ligações sem fim de telemarketing? Saiba o que fazer

No quadro Olho Vivo desta terça-feira (02), o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica quando o serviço se torna importunação

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 10:40

Publicado em 

02 abr 2019 às 10:40
Nesta terça-feira (02), o assunto do quadro Olho Vivo é sugestão do ouvinte Giácomo. Ele nos questionou: “O que fazer com telefonemas que oferecem serviços que não queremos?! Só num dia recebi três ligações de uma operadora de telefonia. Já falei que estava preso, ‘morto’, [sic] mas nada adianta... São muito insistentes”. E, você, ouvinte, já recebeu dezenas de ligações de telemarketing oferecendo diversos tipos de serviço, como internet ou telefonia? Luiz Gustavo Tardin explica como lidar com as ligações excessivas e conta quais são as medidas legais que podem ser tomadas. Confira!
 
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 02-04-19

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