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OLHO VIVO

Ranking das empresas que receberam mais reclamações de consumo

Quem comenta sobre o assunto, na véspera do Dia Internacional do Consumidor, é o comentarista Luiz Gustavo Tardin

Publicado em 14 de Março de 2017 às 13:37

Publicado em 

14 mar 2017 às 13:37
No quadro Olho Vivo desta terça-feira (14), véspera do Dia Internacional do Consumidor, o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre o ranking das empresas que receberam mais reclamações de consumo. Mas há um dado importante. Em razão da crise financeira que assola o país, segundo a revista Exame, em 2016 as empresas foram obrigadas a demitir mais do que contratar no setor de telemarketing, havendo um saldo negativo de 18.590 postos de trabalho.
Além disso, a pressão para receber dos inadimplentes aumentou e agora as grandes empresas contam com inteligência artificial, como os discadores eletrônicos, que podem abordar pessoas que tiveram seus telefones indicados. A revista destaca o papel da Sony, Natura, Boticário e Coca Cola, pois os atendentes têm mais autonomia para a resolução dos problemas.
Olho Vivo - Luiz Gustavo Tardin - 14-03-17

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