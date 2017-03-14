No quadro Olho Vivo desta terça-feira (14), véspera do Dia Internacional do Consumidor, o comentarista Luiz Gustavo Tardin fala sobre o ranking das empresas que receberam mais reclamações de consumo. Mas há um dado importante. Em razão da crise financeira que assola o país, segundo a revista Exame, em 2016 as empresas foram obrigadas a demitir mais do que contratar no setor de telemarketing, havendo um saldo negativo de 18.590 postos de trabalho.